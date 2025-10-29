Rai 1 e Canale 5 si contendono la vittoria del prime time? Prime Time: Testa a Testa Rai 1 e Canale 5 La sfida del martedì sera (28 ottobre 2025) si è conclusa in perfetta parità tra i due principali canali in termini di share: Il risultato più notevole è quello di Rai 2 . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - ? Ascolti TV di Martedì 28 Ottobre 2025: Montalbano vs Fiction Turca