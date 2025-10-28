Zukke’e chiude la seconda edizione con un weekend di festa al Ke’e Beach

Con l'arrivo delle ultime giornate di ottobre, "Zukke'e" si prepara a chiudere in grande stile la sua seconda edizione. Dopo settimane di entusiasmo e partecipazione, il villaggio autunnale del Ke'e Beach – primo progetto di questo tipo sulla spiaggia della zona – si avvia verso il gran finale del primo weekend di novembre, promettendo ancora momenti di scoperta, divertimento e condivisione per grandi e piccini. " La risposta del pubblico è stata davvero straordinaria – racconta Marco Spina, Direttore Artistico del Ke'e Beach. Ogni weekend abbiamo visto famiglie intere immergersi nelle attività del villaggio, tra laboratori, spettacoli e momenti di meraviglia.

