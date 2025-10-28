Zukke’e chiude la seconda edizione con un weekend di festa al Ke’e Beach
Tempo di lettura: 2 minuti Con l’arrivo delle ultime giornate di ottobre, “Zukke’e” si prepara a chiudere in grande stile la sua seconda edizione. Dopo settimane di entusiasmo e partecipazione, il villaggio autunnale del Ke’e Beach – primo progetto di questo tipo sulla spiaggia della zona – si avvia verso il gran finale del primo weekend di novembre, promettendo ancora momenti di scoperta, divertimento e condivisione per grandi e piccini. “ La risposta del pubblico è stata davvero straordinaria – racconta Marco Spina, Direttore Artistico del Ke’e Beach. Ogni weekend abbiamo visto famiglie intere immergersi nelle attività del villaggio, tra laboratori, spettacoli e momenti di meraviglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ultimo weekend all’Orto delle Zucche! Si chiude la terza edizione… ma lo facciamo col botto Tre giorni di pumpkin patch e due serate speciali da non perdere PUMPKIN PATCH ? Venerdì 31 ottobre: 14.00 – 18.00 ? Sabato 1 e domenica 2 novem - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 52mila spettatori per la seconda edizione di Aeronautica Militare Balloon Cup - 000 spettatori la seconda edizione di “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera”, la competizione sportiva tra mongolfiere svoltasi presso ... ansa.it scrive