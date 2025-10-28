Ztl Roma niente blocchi diesel Euro 4 e 5 la Regione approva il piano

Approvata la delibera regionale che aggiorna il piano per l'aria. I comuni potranno proporre misure alternative ai divieti generalizzati. Misure attive dal 1° novembre. Stanziati dal ministero dell'Ambiente 25 milioni da usare prevalentemente per incentivi per sostituire i veicoli più inquinanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ztl Roma, niente blocchi diesel Euro 4 e 5, la Regione approva il piano

