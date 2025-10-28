Ztl Fascia Verde a Roma evitato il blocco delle Euro 4 ed Euro 5

Roma, 28 ottobre 2025 – La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al traffico veicolare nel territorio di Roma Capitale, con decorrenza dal 1° novembre 2025. Grazie all’intervento di aggiornamento del Piano Regionale della Qualità dell’Aria, approvato nei mesi scorsi dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, è stato possibile evitare la temuta “ tagliola ” del blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5 diesel prevista dal piano originario della Giunta Zingaretti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

