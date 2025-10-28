Zona corso Calatafimi donna aggredisce con graffi e spintoni un' operatrice del patronato Inas Cisl
Aggressione nei confronti di una operatrice in una delle sedi del patronato Inas Cisl. E' successo in via Titina De Filippo, nella zona di corso Calatafimi. Alla richiesta di firma del mandato per autorizzare l’uso dei dati personali necessaria per ricevere assistenza per una pratica, una donna è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
