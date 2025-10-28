Zoff | Se penso al DNA Juve mi viene da ridere Un tempo c’erano Platini Zidane e Del Piero Spalletti uomo giusto? Non rispondo

Dino Zoff, ex portiere della Juventus e della Nazionale, è stato intervistato da Repubblica. Dino Zoff, lei ha giocato più di dieci anni alla Juventus e l'ha anche allenata. Oggi la squadra è in difficoltà, non vince dalla gara con l'Inter. Alla fine come sempre paga l'allenatore e Tudor è stato cacciato. « Mi dispiace per l'uomo, ma i risultati non sono arrivati. Non mi sento di criticare la decisione. Gli unici che hanno la prospettiva giusta sono i dirigenti, che la vivono da dentro.

