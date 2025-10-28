Zoff non si sbilancia sull’esonero di Tudor | Non so come sono andate le cose… Ma sui bianconeri ammette | Dalla Juve mi aspettavo qualcosa in più

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zoff, ex portiere della Juventus, si è espresso così a proposito dei bianconeri dopo l’esonero di Igor Tudor e la sconfitta contro la Lazio. Un fulmine a ciel sereno, ma non troppo. La Juventus ha ufficialmente esonerato Igor Tudor. La decisione, comunicata oggi, lunedì 27 ottobre, era nell’aria dopo la sconfitta per 1-0 subita ieri sera contro la Lazio all’Olimpico, l’ottava partita consecutiva senza vittorie per i bianconeri. Sulla vicenda è intervenuto anche una leggenda del club, Dino Zoff, che però ha preferito non sbilanciarsi. QUI:  Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Tudor esonerato: crisi nera per la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

