Un inizio difficile e una maturazione più lenta rispetto ai suoi coetanei prima del vero salto di qualità. Potrebbe essere riassunta così la prima fase della carriera di Zizou Bergs, tennista belga che nel 2025 sta vivendo la sua miglior stagione professionistica. Oltre a due finali, ha infatti ritoccato il suo best ranking a ottobre, entrando per la prima volta nei primi 40 del mondo e issandosi al 39esimo posto. «Ho 26 anni, sento che la mia traiettoria è un po’ diversa, come la velocità del mio percorso», ha spiegato a Shanghai dopo aver raggiunto il suo primo quarto di finale in un Masters 1000. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Zizou Bergs, chi è il tennista belga