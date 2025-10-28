Zizou Bergs chi è il tennista belga
Un inizio difficile e una maturazione più lenta rispetto ai suoi coetanei prima del vero salto di qualità. Potrebbe essere riassunta così la prima fase della carriera di Zizou Bergs, tennista belga che nel 2025 sta vivendo la sua miglior stagione professionistica. Oltre a due finali, ha infatti ritoccato il suo best ranking a ottobre, entrando per la prima volta nei primi 40 del mondo e issandosi al 39esimo posto. «Ho 26 anni, sento che la mia traiettoria è un po’ diversa, come la velocità del mio percorso», ha spiegato a Shanghai dopo aver raggiunto il suo primo quarto di finale in un Masters 1000. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Chi è Zizou #Bergs, l’avversario di #Sinner a Parigi che porta il nome di Zidane ed è un benefattore - X Vai su X
Quella conquistata a Shanghai è l’ottantesima semifinale raggiunta da Djokovic in un 1000. Sì, avete letto bene: 80. E Zizou Bergs, sconfitto 6-3 7-5 da Nole, ha espresso con poche semplici parole - e un po’ di ironia - la sua ammirazione per il campione ser - facebook.com Vai su Facebook
Bergs, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Parigi - Jannik Sinner, al secondo turno del Masters 1000 di Parigi in programma mercoledì 29 ottobre, affronterà per la prima volta in carriera il belga Zizou Bergs. Scrive sport.sky.it
Chi è Zizou Bergs, l’avversario di Sinner a Parigi che porta il nome di Zidane ed è un benefattore - Il tennista belga, primo avversario di Jannik nel Masters 1000 di Parigi, porta il nome di Zidane e conquista tutti con talento, umiltà e impegno solidale ... Riporta fanpage.it
Sinner-Bergs all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming - Debutto a Parigi con un confronto inedito per Jannik Sinner che affronterà il belga Zizou Bergs, n. Da sport.sky.it