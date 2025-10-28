Zinzi lancia la volata a Cirielli | C’è aria di vittoria la Campania vuole voltare pagina | VIDEO
“C’è aria di vittoria, la Campania vuole voltare pagina”. Lo dichiara Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega, nel corso del suo intervento al teatro Sannazzaro per la presentazione delle liste del Carroccio in Campania a sostegno del candidato governatore Edmondo Cirielli, alla quale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
