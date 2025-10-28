Zielinski Inter il polacco si gioca il futuro | lo stop di Mkhitaryan è l’occasione il motivo

Inter News 24 Zielinski Inter, le ultime sul futuro del centrocampista polacco in nerazzurro dopo il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter perde un punto di riferimento importante. L’infortunio di Henrikh Mkhitaryan, fermatosi dopo il contatto con Di Lorenzo nel match contro il Napoli, ha lasciato un vuoto nella mediana nerazzurra. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra: lo stop sarà di circa un mese. Un’assenza pesante per Cristian Chivu, che dovrà rinunciare all’equilibrio e all’intelligenza tattica dell’armeno almeno fino a inizio dicembre. 🔗 Leggi su Internews24.com

