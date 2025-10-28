Zenzero Fest conclusa con successo la quarta edizione
Arezzo, 28 ottobre 2025 – Conclusa con successo la quarta edizione di Zenzero Fest, la rassegna letteraria che anche quest'anno ha saputo confermarsi come uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di lettura. Una formula vincente, che fin dal suo esordio si distingue per l'ampia varietà di generi letterari proposti e per un'offerta pensata per soddisfare tutti i gusti e incuriosire lettori di ogni età. Gli autori protagonisti di questo ottobre hanno saputo ancora una volta coinvolgere e appassionare il pubblico con i loro racconti, esperienze e visioni, confermando la qualità e la varietà della proposta culturale e la caratteristica di una rassegna che mette al centro l'incontro, il dialogo e la bellezza della parola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
