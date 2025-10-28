Zenga | La lite con Lautaro è stata una strategia di Conte

Ilnapolista.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sky Sport si parla dello scontro tra Conte e Lautaro  in Napoli -Inter,  interviene Zenga che dà la sua versione: «Ero a casa e guardavo la partita, in quel preciso momento della partita ho notato che Antonio se l’era presa con Dumfries in un determinato momento della aprite, credo dopo il gold el due a uno e creo che questo sia nato dal una interpretazione di Conte che voleva attirare l’attenzione e creare “casino” e nel casino c’è finito Lautaro. Perché dopo in conferenza stampa anche Chivu ha detto “noi in quel momento non dobbiamo perdere la concentrazione” perché da quel momento lì la partita è cambiata di nuovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

zenga la lite con lautaro 232 stata una strategia di conte

© Ilnapolista.it - Zenga: «La lite con Lautaro è stata una strategia di Conte»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Walter Zenga e la lite con Varriale: “Dal monitor vedevo cosa faceva. Pagai 6mila euro di multa” - Nel 2008 andò in scena una delle liti più celebri della tv sportiva italiana, un "duello rusticano" a distanza fra Walter Zenga ed Enrico Varriale che in diretta se ne dissero di tutti i colori dopo ... Scrive fanpage.it

Zenga e la lite con Carbone, allenatore dell'Under 18 dell'Inter: «Mi ha tradito». Cosa &#232; successo - È una crepa che non si rimarginerà più quella tra Walter Zenga e Benito (per tutti Benny) Carbone. Come scrive corriere.it

Zenga: "Inter, nessun rimpianto ma un rammarico. Delle due Uefa ricordo più la seconda: ecco perché. E sulla lite con Varriale..." - Lunga intervista per Walter Zenga al podcast Centrocampo, con tantissimi argomenti trattati nel corso della chiacchierata. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zenga Lite Lautaro 232