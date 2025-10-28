Zenga | La lite con Lautaro è stata una strategia di Conte | voleva creare casino
A Sky Sport si parla dello scontro tra Conte e Lautaro in Napoli -Inter, interviene Zenga che dà la sua versione: «Ero a casa e guardavo la partita, in quel preciso momento della partita ho notato che Antonio se l’era presa con Dumfries in un determinato momento della partita, credo dopo il gol del due a uno e credo che questo sia nato da una interpretazione di Conte che voleva attirare l’attenzione e creare “casino” e nel casino c’è finito Lautaro. Perché dopo, in conferenza stampa, anche Chivu ha detto “noi in quel momento non dobbiamo perdere la concentrazione”; da quel momento lì la partita è cambiata di nuovo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
