Zelensky gli aiuti dall’Europa per altri due o tre anni e gli occhi puntati su Pokrovsk

Kiev, 28 ottobre 2025 – Altri aiuti, ancora per un po'. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l'Ucraina ha bisogno del sostegno finanziario europeo per continuare a combattere le forze russe d'invasione per altri due o tre anni. "L'ho ribadito a tutti i leader europei. Ho detto loro che non combatteremo per decenni, ma che dovete dimostrare che per un certo periodo sarete in grado di fornire un sostegno finanziario stabile all'Ucraina", ha spiegato Zelensky. "Ed è per questo che hanno in mente questo programma: 2-3 anni", ha aggiunto Zelensky, riferendosi alla proposta della Commissione Europea di sbloccare gradualmente i beni russi congelati per finanziare l'Ucraina.

