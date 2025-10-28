Zelensky | Contro Mosca abbiamo bisogno del sostegno dell’Europa per 2-3 anni Russi entrati a Pokrovsk

Zelensky: "Contro Mosca abbiamo bisogno del sostegno dell'Europa per 2-3 anni". Russi entrati a Pokrovsk

Zelensky: "Contro Mosca abbiamo bisogno del sostegno dell'Europa per 2-3 anni". Russi entrati a Pokrovsk - Il presidente ucraino chiede aiuto a Bruxelles e ammette che le forze russe hanno messo piede nella città ucraina orientale che Mosca cerca di conquistare da oltre un anno

