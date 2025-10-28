Zanardi FdI | Rivedere il calcolo del canone mercatale

Ilpiacenza.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, annuncia, quale prima firmataria del suo gruppo, una mozione che ha l’obiettivo di tutelare gli ambulanti e fare chiarezza sulle tariffe a loro applicate, ripercorrendo nei dettagli i passaggi normativi e giurisprudenziali. «Alla base. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

zanardi fdi rivedere calcoloZanardi (FdI): «Rivedere il calcolo del canone mercatale» - Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, annuncia, quale prima firmataria del suo gruppo, una mozione che ha l’obiettivo di tutelare gli ambulanti e fare chiarezza sulle tariffe a lo ... Scrive ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Zanardi Fdi Rivedere Calcolo