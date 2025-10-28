Yildiz al centro Thuram come Anguissa | come giocherebbe la Juve di Spalletti

Il club punta sull’esperienza dell’ex ct per non fallire in questa Champions e qualificarsi alla prossima: quando può lavorare ogni giorno dà il meglio. Ecco la sua probabile formazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Yildiz al centro, Thuram come Anguissa: come giocherebbe la Juve di Spalletti

Altre letture consigliate

Kenan Yildiz e ALTRI DIECI Risposta secca e decisa di Igor Tudor in conferenza: IL TURCO NON RIPOSA Il numero dieci è sempre più al centro dell'organico bianconero #ComoJuventus #Tudor #Yildiz - facebook.com Vai su Facebook

Michel #Platini su Kenan #Yildiz: “Dovete chiedere agli allenatori perché nessuno mette il numero 10 al centro, ma lo schierano sulla fascia…”. #Juventus - X Vai su X

Yildiz al centro, Thuram come Anguissa: come giocherebbe la Juve di Spalletti - Il club punta sull’esperienza dell’ex ct per non fallire in questa Champions e qualificarsi alla prossima: quando può lavorare ogni giorno dà il meglio. Scrive msn.com

Juventus, con Spalletti cambi così: 4-2-3-1 e Yildiz al centro. Loca fuori? | OneFootball - L’intesa tra Spalletti e la Juventus è vicina a essere raggiunta: ecco come potrebbe scendere in campo la nuova Signora. Riporta onefootball.com