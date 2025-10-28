Xylella sul Gargano | abbattimento dei 47 alberi infetti la strategia per contenere la diffusione
Pubblicato il decreto di abbattimento dei 47 ulivi infetti a Cagnano Varano e di tutte le piante appartenenti alle specie specificate ricadenti nei 50 metri, una eradicazione chirurgica utile ad estinguere uno dei più grandi focolai di Xylella ritrovati negli ultimi anni e tentare di arrestare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo un’intensa giornata trascorsa all’insegna della raccolta delle olive, nonostante l’ombra di un possibile contagio di Xylella nel Gargano, possiamo dire con orgoglio che le olive e l’olio del nostro territorio quest’anno sono eccellenti. Proseguono i lavori di r - facebook.com Vai su Facebook
#Carpino, convegno di Fratelli d’Italia sulla #Xylella: “Serve una reazione immediata per difendere il #Gargano” - X Vai su X
Xylella, Coldiretti Puglia: decreto per l’abbattimento di 47 ulivi infetti - Pubblicato il decreto per l’abbattimento di 47 ulivi infetti da Xylella a Cagnano Varano. Secondo pugliapress.org
Decreto di abbattimento per 47 ulivi colpiti dalla Xylella nel Foggiano - Pubblicato il decreto dell'osservatorio fitosanitario dopo che era stata circoscritta una porzione di terreno di 400 metri di raggio ... Da rainews.it
Cagnano Varano, da abbattere 47 ulivi colpiti da Xylella nel Foggiano - A Cagnano Varano ordinato l’abbattimento di 47 ulivi infetti da Xylella e delle piante vicine: Coldiretti richiama l’importanza della prevenzione e del monitoraggio. Come scrive trmtv.it