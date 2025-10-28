Xiaomi interrompe il supporto software per questi nove smartphone

È arrivata la fine del ciclo di supporto software per nove dispositivi Xiaomi, scopriamo insieme gli smartphone interessati L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Xiaomi interrompe il supporto software per questi nove smartphone

Argomenti simili trattati di recente

La basilica di Superga, Torino - Scatto realizzato con Xiaomi 15Ultra #torino #superga #basilicadisuperga #turin #Xiaomi15Ultra - facebook.com Vai su Facebook

Presto questi Xiaomi, Redmi e POCO non saranno più aggiornati: c'è anche il vostro? - Xiaomi ha annunciato che interromperà il supporto software per diversi suoi dispositivi a partire da aprile 2025. Da tomshw.it

Xiaomi, fine supporto per 7 dispositivi Redmi e POCO: cosa significa e i modelli coinvolti - Xiaomi ha recentemente ampliato l'elenco dei dispositivi che non riceveranno più supporto software, aggiungendo sette nuovi modelli appartenenti alle linee Redmi e POCO. Scrive hwupgrade.it

Xiaomi SU7 Ultra, super-prestazioni anche per i software - dove sono stati svelati i nuovi smartphone 15 Series e Pad 7 Series che utilizzano il sistema operativo HyperOS 2 - Da ansa.it