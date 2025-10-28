Xabi Alonso si gode la vittoria ma Real Madrid-Barcellona non è stata esente da polemiche Ecco perché
Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, si gode la vittoria ma ancora contro il Barcellona continuano le polemiche Le conseguenze del Clásico sono sempre pesanti, come ha ricordato Xabi Alonso dopo la vittoria del suo Real Madrid. Ne è ben consapevole anche Joan Laporta, che ieri mattina si è recato al centro sportivo del Barcellona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Real Madrid : le divorce est acté entre Vinicius Junior et Xabi Alonso ! - X Vai su X
?L'intenzione del campione brasiliano dopo il durissimo sfogo con Xabi Alonso e la scelta del Club https://mdst.it/3Wmc8OB #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Xabi Alonso: "Vittoria importante, Juve squadra forte" - Così Xabi Alonso dopo la vittoria del suo Real Madrid contro la Juventus di Igor Tudor in Champions League: “Ci aspettavamo fosse una partita dura per la qualità della Juve. Scrive sport.sky.it
Xabi Alonso commenta il 3-1 al Pachuca: "Vittoria in un contesto difficile, ci rafforza" - 1 contro il Pachuca, nella sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Riporta tuttomercatoweb.com
Il Bayern chiude con una vittoria, Xabi Alonso saluta Leverkusen con un pari. Eintracht terzo - Sabato di calcio dedicato all'ultima giornata di Bundesliga, con il Bayern Monaco di Vincent Kompany già campione di Germania, davanti al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Si legge su corrieredellosport.it