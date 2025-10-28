Xabi Alonso si gode la vittoria ma Real Madrid-Barcellona non è stata esente da polemiche Ecco perché

28 ott 2025

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, si gode la vittoria ma ancora contro il Barcellona continuano le polemiche Le conseguenze del Clásico sono sempre pesanti, come ha ricordato Xabi Alonso dopo la vittoria del suo Real Madrid. Ne è ben consapevole anche Joan Laporta, che ieri mattina si è recato al centro sportivo del Barcellona . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

