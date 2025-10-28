X Edizione della sagra del Ficodindia dell' Etna Dop a Belpasso
Appuntamento con la X Edizione della Sagra del Ficodindia dell’Etna DOP. Dal 31 Ottobre al 2 Novembre nella Villa Comunale di Belpasso, tre giorni di sapori autentici, tradizioni, degustazioni e grande spettacolo. Programma completo su www.prolocobelpassoaps.it. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
