Il conto alla rovescia per Saturday Night’s Main Event è quasi finito, e l’episodio di Monday Night RAW andato in onda ieri sera, a pochi giorni dall’evento di sabato, è stato tutt’altro che ordinario. Tutto ruota intorno a una sola domanda: chi sarà il prossimo World Heavyweight Champion? Con le luci puntate sul ring e il titolo mondiale in bella vista, il pubblico trattiene il fiato. Poi, d’un tratto, l’arena esplode: la musica di Jey Uso risuona, mentre fa il suo ingresso tra cori e applausi, pronto a lanciare un messaggio chiaro in vista della sua sfida più importante. IT'S JUST HIM, UCE! No. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ultimo faccia a faccia tra CM Punk e Jey Uso a RAW prima di Saturday Night’s Main Event