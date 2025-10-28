WWE | Sol Ruca ci sarà a Deadline? Lei non da buone notizie ai fan

Sol Ruca non ha potuto partecipare ad NXT Halloween Havoc non avendo ricevuto autorizzazione medica per rientrare sul ring. Con l’avvicinarsi del prossimo PLE NXT Deadline che si terrà il prossimo 6 Dicembre a San Antonio in Texas, Ruca dopo i silenzi alla vigilia di Halloween Havoc si è finalmente pronunciata L’ex campionessa nordamericana di NXT, titolo perso proprio nell’ultimo PLE in cui è stata sostituita da Zaria, ha rivelato su Instagram che, nonostante non abbia ancora ricevuto l’autorizzazione medica per competere, sta lavorando duramente e facendo tutto il possibile per essere pronta in tempo per NXT Deadline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

