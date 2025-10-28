WWE | Sol Ruca ci sarà a Deadline? Lei non da buone notizie ai fan
Sol Ruca non ha potuto partecipare ad NXT Halloween Havoc non avendo ricevuto autorizzazione medica per rientrare sul ring. Con l’avvicinarsi del prossimo PLE NXT Deadline che si terrà il prossimo 6 Dicembre a San Antonio in Texas, Ruca dopo i silenzi alla vigilia di Halloween Havoc si è finalmente pronunciata L’ex campionessa nordamericana di NXT, titolo perso proprio nell’ultimo PLE in cui è stata sostituita da Zaria, ha rivelato su Instagram che, nonostante non abbia ancora ricevuto l’autorizzazione medica per competere, sta lavorando duramente e facendo tutto il possibile per essere pronta in tempo per NXT Deadline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sol Ruca On Potential Main-Roster Call-Up From NXT: 'I Trust WWE In Their Timing' - One of the most impressive female wrestlers on "WWE NXT" following the COVID- Secondo sports.yahoo.com
Sol Ruca Is 'Trying To Catch Up' Despite Not Watching Wrestling Before Joining WWE - Nowadays, she's flying across the wrestling ring, and often driving her opponents into it with a Sol Snatcher. Da wrestlinginc.com
WWE NXT Women's North American Champion Sol Ruca Names Favorite Opponent So Far - In her first three years as a pro wrestler, Sol Ruca has locked up with notable names from TNA Wrestling and WWE's main roster. Scrive sports.yahoo.com