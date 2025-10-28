Dragon Lee potrebbe non aver vinto l’incontro contro Dominik Mysterio ad AAA Héroes Inmortales, ma potrebbe aver guadagnato qualcosa di ancora più importante a livello contrattuale. Secondo i reports di PWInsider, i dirigenti della WWE sono rimasti molto colpiti dalla prestazione di Dragon Lee durante il match per l’ AAA Mega Championship e stanno ora spingendo per bloccarlo con un nuovo contratto prima della scadenza naturale di quello attuale, ovvero il prossimo anno. Non è difficile capire il perché. Lee e Mysterio hanno dato spettacolo in Messico, e anche se Lee ha perso, la sua “quotazione” è salita sia tra i fan che nel management. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Si punta a blindare Dragon Lee prima della scadenza nel 2026