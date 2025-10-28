WWE | Si punta a blindare Dragon Lee prima della scadenza nel 2026
Dragon Lee potrebbe non aver vinto l’incontro contro Dominik Mysterio ad AAA Héroes Inmortales, ma potrebbe aver guadagnato qualcosa di ancora più importante a livello contrattuale. Secondo i reports di PWInsider, i dirigenti della WWE sono rimasti molto colpiti dalla prestazione di Dragon Lee durante il match per l’ AAA Mega Championship e stanno ora spingendo per bloccarlo con un nuovo contratto prima della scadenza naturale di quello attuale, ovvero il prossimo anno. Non è difficile capire il perché. Lee e Mysterio hanno dato spettacolo in Messico, e anche se Lee ha perso, la sua “quotazione” è salita sia tra i fan che nel management. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
