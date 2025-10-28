WWE | Grande prova di Flair e Bliss contro Bayley e Lyra Valkyria adesso tocca alle Kabuki Warriors
Nel wrestling di oggi una sfida non deve per forza arrivare dal ring o dal backstage, ma può anche giungere attraverso la via dei social. Recentemente ciò è avvenuto per lo storico ultimo match tra AJ Styles e John Cena e non solo, perchè il main event di Raw di questa notte è scaturito da una sfida lanciata a mezzo social da Bayley verso le campionesse di coppia Charlotte Flair e Alexa Bliss. Una decisione presa in autonomia da Bayley per lei e l’amica Lyra Valkyria, con quest’ultima un po’ tesa all’idea di affrontare per la prima volta due campionesse del calibro di Alexa e Charlotte. Prova di forza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche questi approfondimenti
Grande prova dei nostri pulcini 2015 nella prima fase della Conad Cup!! Ieri a Suzzara i ragazzi allenati da Bonsanto hanno a sfidato in un girone all’italiana i pari età di Breno, Team Fidenza e Suzzara. Ottime prestazioni dei nostri che tornano a casa con 3 vit - facebook.com Vai su Facebook
Grande prova di Armoni Brooks nel derby vinto da Milano contro Varese Per lui 20 punti, con 4 triple e 16 di valutazione finale #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Charlotte Flair e Alexa Bliss sfideranno i campioni bis in un possibile scontro titolato a RAW - Charlotte Flair e Alexa Bliss si scontrano con The Kabuki Warriors mentre si profila un importante incontro per il titolo di WWE Raw. worldwrestling.it scrive