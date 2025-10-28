WWE | Grande prova di Flair e Bliss contro Bayley e Lyra Valkyria adesso tocca alle Kabuki Warriors

Nel wrestling di oggi una sfida non deve per forza arrivare dal ring o dal backstage, ma può anche giungere attraverso la via dei social. Recentemente ciò è avvenuto per lo storico ultimo match tra AJ Styles e John Cena e non solo, perchè il main event di Raw di questa notte è scaturito da una sfida lanciata a mezzo social da Bayley verso le campionesse di coppia Charlotte Flair e Alexa Bliss. Una decisione presa in autonomia da Bayley per lei e l’amica Lyra Valkyria, con quest’ultima un po’ tesa all’idea di affrontare per la prima volta due campionesse del calibro di Alexa e Charlotte. Prova di forza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

