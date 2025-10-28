WWE | Dominik Mysterio pronto a rovinare l’addio di Cena? Il campione intercontinentale sogna la consacrazione contro la leggenda
Il retirement tour di John Cena diventa sempre più intrigante: fra i possibili avversari per le sue ultime storiche apparizioni spicca ora il nome di Dominik Mysterio, campione Intercontinentale WWE e AAA Mega Champion. In una recente intervista, Dominik non si è risparmiato, suggerendo senza mezzi termini la volontà di essere colui che “metterà il chiodo finale nella bara” della carriera di Cena. Dominik lancia il guanto di sfida. Parlando ai microfoni di “Graps and Yaps”, Dominik si è mostrato diretto: “Alla fine sono qui. Se John Cena vuole qualcosa, può venire a prendersela. Gli rimangono quattro date, giusto? Se quel vecchio vuole che sia io a mettere il punto finale alla sua carriera, sarei più che felice di farlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
