WTA Jiujiang 2025 Cocciaretto domina Osorio che si ritira nel secondo set
Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Jiujiang, uno degli ultimi della stagione del circuito femminile. All’esordio la marchigiana ha sfruttato anche il ritiro della colombiana Camila Osorio nel corso del secondo set, ma con l’azzurra che si trovava nettamente avanti nel punteggio sul 6-2 3-0 dopo 54 minuti di gioco. Nel prossimo turno Cocciaretto affronterà la vincente del match tra due giovanissime wild card: la cinese Zhu Chenting, diciottenne e numero 596 del ranking mondiale, e la diciassettenne austriaca Lilli Tagger, che occupa la posizione numero 235 della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
