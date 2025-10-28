WTA Jiujiang 2025 avanzano Parks e Golubic Fuori Ann Li

Seconda giornata di gare per il torneo WTA di Jiujiang: gli otto incontri in programma completano l’allineamento del tabellone agli ottavi di finale. Debuttano con un successo la statunitense Alycia Parks e la svizzera Viktorija Golubic. Esce, a sorpresa, la statunitense Ann Li, prima testa di serie. La sorpresa più grande arriva in chiusura di giornata. La cinese Zhuoxuan Bai travolge 6-3 6-1 la statunitense Ann Li, testa di serie numero uno e vincitrice del torneo di Guangzhou. La russa Anna Blinkova, numero 95 WTA, regola la qualificata francese Chloe Paquet 6-4 6-4 in un’ora e trentadue minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Jiujiang 2025, avanzano Parks e Golubic. Fuori Ann Li

