Il torneo WTA di Hong Kong torna in campo per la seconda giornata. In calendario i match che completano il primo turno. Superano a pieni voti la prova del debutto l’elvetica Belinda Bencic, testa di serie numero uno, e il duo canadese Leylah Fernandez -Victoria Mboko. La svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero uno e vincitrice del torneo di Tokyo della scorsa settimana, supera la russa Aliaksandra Sasnovich 6-3 6-4 In apertura di programma la romena Sorana Cirstea regola l’ungherese Dalma Galfi 7-5 6-3 in un’ora e trenta minuti. La qualificata Himeno Sakatsume firma la sorpresa di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Hong Kong 2025, Bencic, Mboko e Fernandez approdano agli ottavi