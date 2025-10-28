WTA Hong Kong 2025 Bencic Mboko e Fernandez approdano agli ottavi
Il torneo WTA di Hong Kong torna in campo per la seconda giornata. In calendario i match che completano il primo turno. Superano a pieni voti la prova del debutto l’elvetica Belinda Bencic, testa di serie numero uno, e il duo canadese Leylah Fernandez -Victoria Mboko. La svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero uno e vincitrice del torneo di Tokyo della scorsa settimana, supera la russa Aliaksandra Sasnovich 6-3 6-4 In apertura di programma la romena Sorana Cirstea regola l’ungherese Dalma Galfi 7-5 6-3 in un’ora e trenta minuti. La qualificata Himeno Sakatsume firma la sorpresa di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Autorité des Marchés Financiers And Hong Kong Securities And Futures Commission Of Hong Kong Enhance Cooperation And Market Access In The Area Of Asset Management - X Vai su X
Beijing: in mostra oggetti d'oro di Hong Kong Palace Museum Giorni fa, è stata inaugurata presso il Capital Museum a Beijing la mostra "Sprendore - Antichi oggetti d'oro dalla collezione Mengdiexuan di Hong Kong Palace Museum". L'esposizione presenta ol - facebook.com Vai su Facebook
WTA: Kudermetova si ritira, Putintseva senza problemi a Jiujang. Joint fatica ad Hong Kong - WTA | Giornata inaugurale per i due WTA 250 cinesi con 14 incontri disputati: 6 match a Hong Kong mentre 8 sfide a Jiujang con Cocciaretto unica italiana in gara ... Scrive ubitennis.com
Tutto bene anche per Bencic a Hong Kong - Fresca trionfatrice a Tokyo, la sangallese si sbarazza delle bielorussa Sasnovich all'esrodio nell'ultimo torneo dell'anno ... Secondo laregione.ch
Wta Chennai - Le avversarie di Bronzetti e Stefanini. A Hong Kong guida Bencic - L’altra canadese in campo è Victoria Mboko, campionessa al Wta 1000 di Montreal. Riporta msn.com