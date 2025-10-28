WTA Finals 2025 sorteggiati i gironi | Jasmine Paolini trova Sabalenka!

Con un annuncio a sorpresa la WTA ha svelato la composizione dei raggruppamenti delle Finals, in programma a Riad, in Arabia Saudita, per quel che concerne il torneo di singolare, nel quale sarà protagonista Jasmine Paolini. Nel Gruppo Stefanie Graf, infatti, assieme all’azzurra Jasmine Paolini, sono presenti la bielorussa Aryna Sabalenka e le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula, mentre nel Gruppo Serena Williams  sono state inserite la polacca Iga?wi?tek, le statunitensi Amanda Anisimova e Madison Keys e la kazaka Elena Rybakina. L’ azzurra, arrivata alle Finals da ottava classificata, ha pescato per ogni urna l’avversaria meglio piazzata nella Race, trovandosi contro le numero 1, 3 e 5 del seeding, mentre nell’altro raggruppamento si fronteggeranno le numero 2, 4, 6 e 7 della classifica dell’anno solare 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

