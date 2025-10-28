Wolves v Chelsea | formazioni statistiche e anteprima

2025-10-28 16:46:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Anteprima della partita di Wolves-Chelsea. Mercoledì sera Molineux ospiterà una delle partite più importanti del quarto turno della Coppa EFL, mentre i Wolves affronteranno il Chelsea. I Wolves hanno vinto la Coppa di Lega due volte nella loro storia – nel 1974 e nel 1980 – mentre il Chelsea ha vinto il trofeo cinque volte, l’ultima nel 2015. Per i Wolves è stata una stagione brutale sotto Vitor Pereira. Il club delle Midlands è ultimo in Premier League con soli due punti nelle prime nove partite, ed entra in questa partita dopo una sconfitta per 3-2 contro il Burnley. 🔗 Leggi su Justcalcio.com