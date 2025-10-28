Wizards of the Coast sarà presente a Lucca Comics & Games 2025

Wizards of the Coast si prepara a vivere una nuova, straordinaria avventura a Lucca Comics & Games 2025, il più grande festival europeo dedicato alla cultura pop e al gioco. Dopo il successo delle passate edizioni, l’editore torna con una presenza senza precedenti, pronta ad accogliere giocatori, fan e curiosi in tre location spettacolari, ciascuna pensata per raccontare e far vivere la magia dei suoi universi narrativi. Dalle atmosfere epiche di Magic: The Gathering al fascino senza tempo di Dungeons & Dragons, passando per l’entusiasmante Magic: The Gathering MARVEL Spider-Man e l’anteprima dell’espansione Magic: The Gathering Avatar: La leggenda di Aang, Wizards of the Coast porta a Lucca una vera celebrazione del gioco, dell’immaginazione e delle community che li circondano. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Wizards of the Coast sarà presente a Lucca Comics & Games 2025

