Winterberg Investment X, un fondo gestito e assistito da Winterberg Advisory GmbH, ha concluso con successo il suo secondo closing. L'obiettivo di raccolta di capitale, fissato tra 20 e 25 milioni di euro, è stato ampiamente superato: il fondo ha raggiunto il suo hard cap di 35 milioni di euro, inclusiva della quota di co-investimento del management. Dopo due acquisizioni già completate, il fondo continuerà a sviluppare la propria piattaforma Svizzera di tipo Buy, Build & Technologize nel settore dei servizi accreditati di test, ispezione e certificazione (TIC), con l'obiettivo di acquisire ulteriori piccole e medie imprese svizzere attive in questo settore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Winterberg Investment X raggiunge il proprio hard cap di 35 milioni di euro