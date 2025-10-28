Wicked – Parte 2 | le prime reazioni elogiano il film come pura grandezza musicale

Sono arrivate le prime reazioni a Wicked – Parte 2. Il primo film è stato un enorme successo di critica e di pubblico, incassando 756 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo un punteggio Tomatometer dell’88% e un punteggio Popcornmeter del 95%. La trama di questo sequel adatta ora la seconda metà del musical originale di Broadway e offre un finale emozionante alle vicende di Elphaba ( Cynthia Erivo ), Glinda ( Ariana Grande-Butera ), Fiyero ( Jonathan Bailey ), il Mago di Oz ( Jeff Goldblum ), Nessarose ( Marissa Bode ) e Madame Morrible ( Michelle Yeoh ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it