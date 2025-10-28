Wicked – Parte 2 arrivano le prime reazioni internazionali | una conclusione tenera e straziantemente
Secondo le prime reazioni a Wicked – Parte 2, sembra che il film conquisterà tanti Oscar. Il sequel del musical fantasy della Universal Pictures sembra destinato a eguagliare o addirittura superare l’eccellente risultato del suo predecessore agli Academy Awards, stando alle prime reazioni sui social. “Wicked – Parte 2” del regista Jon M. Chu, scritto da Winnie Holzman e Dana Fox, prosegue la storia iniziata con “Wicked” del 2024, adattamento del primo atto del musical di successo di Broadway del 2003 di Stephen Schwartz e Holzman. Il sequel adatta il secondo atto, esplorando le conseguenze dei percorsi divergenti di Elphaba e Glinda: una nei panni della famigerata Strega Cattiva dell’Ovest, l’altra nei panni dell’amata Glinda la Buona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
