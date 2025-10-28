I critici americani hanno condiviso online i primi commenti al secondo capitolo dell'adattamento cinematografico del musical, promuovendo a pieni voti il film diretto da Jon M. Chu. La stampa americana ha potuto assistere in anteprima alle proiezionidi Wicked: For Good, il secondo capitolo dell'adattamento cinematografico del popolare musical di Stephen Schwartz e Winnie Holzman, e online sono state condivise le prime reazioni. Nel nuovo film si concluderà la storia di Elphaba e Glinda, interpretate da Cynthia Erivo e Ariana Grande, e online già si parla di una nuova corsa agli Oscar. I commenti dei critici al film La visione di Wicked: For Good sembra abbia entusiasmato i critici americani e sui social il regista Jon M. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Wicked: For Good, le prime reazioni lodano Ariana Grande e anticipano un finale 'meraviglioso'