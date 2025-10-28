WhatsApp testa la gestione dello spazio chat per chat

Nella versione beta per iOS, WhatsApp introduce una nuova sezione per verificare e liberare spazio direttamente dalle informazioni di ogni chat, senza passare dalle impostazioni generali. 🔗 Leggi su Dday.it

whatsapp testa la gestione dello spazio chat per chat

WhatsApp testa la gestione dello spazio chat per chat

