Wembanyama non è reale | canestro impossibile per un 2,24 m

La top 5 della notte Nba: ancora una volta a rubare la scena è Victor Wembanyama, protagonista nella vittoria per 121-103 dei San Antonio Spurs contro i Toronto Raptors. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wembanyama non è reale: canestro impossibile per un 2,24 m

#Wembanyama è tornato in #Nba dopo la malattia con una prestazione monstre: «Ho capito cosa significa perdere molto» Si era fermato otto mesi per una trombosi venosa profonda alla spalla destra. «La mente non mi preoccupa più». Ha segnato 40 punti e - facebook.com Vai su Facebook

NBA, Victor Wembanyama già decisivo: 21 punti e canestro per forzare l'overtime - Dopo il debutto con sconfitta contro Dallas, Victor Wembanyama ha vinto la sua prima partita in carriera risultando decisivo nell’altro derby texano contro Houston. sport.sky.it scrive

NBA, Wembanyama da impazzire: movimento Bodiroga e canestro in faccia a Gobert. VIDEO - Giocata strepitosa di Victor Wembanyama, che prima depista il candidato Difensore dell'Anno Rudy Gobert con un "movimento Bodiroga" (o "Shammgod", come viene conosciuto negli Stati Uniti) e poi gli ... Come scrive sport.sky.it

NBA, il primo canestro di Wembanyama in Summer League - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Lo riporta video.sky.it