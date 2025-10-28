Weekend di Ognissanti al Parco Archeologico di Ercolano | ingresso gratuito il 2 ed il 4 novembre
Con l’iniziativa “Domenica al Museo”, due giornate gratuite al Parco Archeologico di Ercolano. Il mese di novembre al Parco Archeologico di Ercolano parte con il raddoppio delle giornate gratuite, dopo domenica 2 novembre che rientra nell’iniziativa ministeriale di #domenicalmuseo, con apertura gratuita dei siti statali nella prima domenica di ogni mese, martedì 4 novembre si . 🔗 Leggi su 2anews.it
