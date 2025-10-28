Week end con maltempo al centro nord in Abruzzo relativa stabilità | le previsioni di 3bmeteo

Ilpescara.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un fine settimana di Ognissanti con profonde differenze climatiche in Italia come spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo che fa il punto della situazione spiegando che, dopo una tregua soleggiata su tutta Italia, torna il maltempo ma non ovunque:"Mercoledì arriverà il primo fronte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Maltempo in arrivo, il weekend di Ognissanti a rischio pioggia - Dopo una breve tregua soleggiata su gran parte della Penisola, nei prossimi giorni il maltempo ... Da ecodibergamo.it

week end maltempo centroMeteo – Attenzione, nuovo maltempo in vista nel Weekend, con temporali e possibili nubifragi: i dettagli - Il maltempo torna subito protagonista nel Weekend, dopo il temporaneo miglioramento di domani, con possibili locali nubifragi: i dettagli ... Come scrive centrometeoitaliano.it

week end maltempo centroMeteo Italia – Ancora maltempo nel fine settimana e neve sulle Alpi, i dettagli - Situazione sinottica che vede ancora la presenza di un vasto sistema depressionario posizionato tra Scandinavia ed Europa cen ... Segnala centrometeoitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Week End Maltempo Centro