We Are Youth Since 1897 Juventus | presentata la settimana che racconterà l’identità bianconera tra sport arte musica cultura e innovazione I dettagli

We Are Youth Since 1897 Juventus: sei giorni tra sport, arte, musica e innovazione per festeggiare l’anniversario del club e la sua identità “giovane”. Da 128 anni, Juventus è molto più di una squadra: è un modo di vivere e di guardare al futuro. È con questo spirito che il club bianconero si prepara a celebrare il suo anniversario, lanciando la Youth Week, una settimana speciale dedicata a raccontare la sua identità attraverso sport, arte, musica, cultura e innovazione. Un modo per ribadire che essere “youth” non è una questione anagrafica, ma di spirito: la curiosità di esplorare, il coraggio di osare e la fiducia nel miglioramento continuo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - We Are Youth Since 1897 Juventus: presentata la settimana che racconterà l’identità bianconera tra sport, arte, musica, cultura e innovazione. I dettagli

