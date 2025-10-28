Ha le sue ragioni Spiro Leka quando sostiene che la Vuelle la sfida di Rimini l’ha persa più in attacco che in difesa. Perché la sua squadra, che fino alla vigilia del derby vantava l’attacco più prolifico del campionato (84.8 punti segnati di media a partita) è stata fermata a 65. Quanto sia stato merito dell’aggressività dei romagnoli e quanto delle idee confuse dei pesaresi è difficile separarlo sul piatto della bilancia: molte delle 19 palle perse sul parquet del Flaminio, però, sono state provocate dalla costante pressione imposta da Robinson e compagni: "Anche Mestre pressava forte sulla palla, però in quel caso ne abbiamo gettate al vento solo quattro – ha sottolineato il coach -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, cosa c’è dietro il crollo di Rimini. Maretto: "Deve scattarci quel clic nella testa"