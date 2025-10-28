Vuelle cosa c’è dietro il crollo di Rimini Maretto | Deve scattarci quel clic nella testa
Ha le sue ragioni Spiro Leka quando sostiene che la Vuelle la sfida di Rimini l’ha persa più in attacco che in difesa. Perché la sua squadra, che fino alla vigilia del derby vantava l’attacco più prolifico del campionato (84.8 punti segnati di media a partita) è stata fermata a 65. Quanto sia stato merito dell’aggressività dei romagnoli e quanto delle idee confuse dei pesaresi è difficile separarlo sul piatto della bilancia: molte delle 19 palle perse sul parquet del Flaminio, però, sono state provocate dalla costante pressione imposta da Robinson e compagni: "Anche Mestre pressava forte sulla palla, però in quel caso ne abbiamo gettate al vento solo quattro – ha sottolineato il coach -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
ARRIVANO I PRIMI DUE PUNTI DELLA STAGIONE. Tanti passi in avanti ma va detto che Ruvo di Puglia è stata poca cosa. Bene così , forza Vuelle ##Finisce86a68 - facebook.com Vai su Facebook
Vuelle, dai continuità: Bucarelli e compagni affrontano in trasferta (ore 20.45) l’ostico Roseto degli ex Robinson e Cinciarini - 45 al PalaMaggetti con trasmissione in diretta streaming su Lnp Pass (giovedì alle 22 in differita su RossiniTv al canale 80 del digitale ... Segnala corriereadriatico.it