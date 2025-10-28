Vongole gate la Corte d’Appello di Torino assolve lo chef Marco Sacco
La Corte d'Appello di Torino ribalta la condanna per le vongole contaminate al matrimonio. Scagionati lo chef e la moglie. Ma restano dubbi sul futuro delle stelle Michelin perse. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Altre letture consigliate
Lamiabuonaforchetta. . ZUPPA DI VONGOLE che bontàRicetta: https://www.lamiabuonaforchetta.it/recipe/zuppa-di-vongole-e-gamberetti-come-eliminare-ogni-traccia-di-sabbia/ - facebook.com Vai su Facebook