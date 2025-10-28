Volley Perugia al Mondiale per Club da Campione d’Europa | definite avversarie data e sede

I Mondiali per Club 2025 di volley maschile si disputeranno a Belém (Brasile) dal 16 al 21 dicembre. La FIVB ha ufficializzato la sede e le date della rassegna iridata, a cui parteciperanno otto squadre, suddivise in due gironi da quattro formazioni ciascuno (le prime due classificate accederanno alle semifinali, ma per il momento non si conosce ancora la composizione). Perugia si presenterà in terra sudamericana da Campionessa d’Europa e andrà a caccia del titolo, già conquistato nel 2022 e nel 2023. In quelle occasioni i Block Devils erano stati invitati all’evento, mentre questa volta saliranno sull’aereo dopo aver alzato al cielo la Champions League e con il chiaro obiettivo di mettere le mani sul primo trofeo della stagione (la Supercoppa Italiana è slittata). 🔗 Leggi su Oasport.it

