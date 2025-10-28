I Mondiali per Club 2025 di volley femminile si disputeranno a San Paolo (Brasile) tra l’8 e il 15 dicembre. A comunicarlo è stato Luizomar de Moura, il tecnico dell’Osasco, società organizzatrice dell’evento e dunque ammessa di diritto alla rassegna iridata. C’è però stato un forfait a un mese e mezzo dalla manifestazione: le vietnamite del VTV Binh Dien Long An hanno rinunciato perché in concomitanza si disputeranno i Giochi del sud-est asiatico in Thailandia. Resta da capire se la FIVB procederà con una sostituzioneinvito e se oppure si disputerà un torneo monco, con un girone da quattro squadre e l’altro da tre formazioni (le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Conegliano e Scandicci al Mondiale per Club: chi saranno le avversarie? Svelate date e sede