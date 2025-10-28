Volley anticipata una giornata di Superlega Novità dopo il rinvio della Supercoppa Italiana
Venerdì 7 e sabato 8 novembre era in programma la Supercoppa Italiana di volley maschile, ma l’evento previsto in Arabia Saudita è stato posticipato per non meglio precisate ragioni organizzative. Si è parlato di uno slittamento al periodo natalizio, sempre a Dammam, ma senza tenere in considerazione il calendario estremamente fitto di impegni in quel periodo della stagione. Ci si è trovati senza partite in quel fine settimana, visto che con Perugia, Trento, Civitanova e Verona coinvolte in Supercoppa non era stato previsto un turno di campionato. La Lega Pallavolo Serie A ha deciso di correre ai ripari e ha anticipato la sesta giornata di Superlega, originariamente prevista mercoledì 19 e 20 novembre. 🔗 Leggi su Oasport.it
