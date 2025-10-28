Voli Ita per Roma Falcomatà | Smantellamento progressivo frutto di scelte di Sacal e Regione?

Reggiotoday.it | 28 ott 2025

Giuseppe Falcomatà, sindaco metropolitano, esprime seria preoccupazione in merito alla progressiva riduzione delle tratte operate da Ita Airways dall'aeroporto dello Stretto Tito Minniti.La cancellazione di alcuni voli per Roma dall'operativo del mese di novembre, che segue la precedente e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

