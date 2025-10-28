Vlahovic e quelle parole per Tudor dopo l’esonero | ha voluto salutare così l’ormai ex tecnico della Juventus Il gesto social – FOTO

Vlahovic, attaccante della Juventus, ha scritto questo messaggio ad Igor Tudor dopo l’esonero del tecnico bianconero. Un altro saluto, un altro messaggio di rispetto che arriva dal cuore dell’attacco. Anche Dusan Vlahovic ha voluto dedicare un pensiero a Igor Tudor nel giorno del suo esonero dalla panchina della Juventus. Con un post sui suoi canali social, il bomber serbo ha salutato il tecnico croato, mostrando grande professionalità. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon “Grazie mister!”: il saluto di Vlahovi?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic e quelle parole per Tudor dopo l’esonero: ha voluto salutare così l’ormai ex tecnico della Juventus. Il gesto social – FOTO

