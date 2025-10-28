Viviani | Momento perfetto per smettere Il mio futuro è nel ciclismo mi vedo team manager

Ha chiuso da re con il terzo titolo mondiale in pista: "Gioia unica, mi sembrava di vivere un film. Ho raggiunto la pace dei sensi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Viviani: "Momento perfetto per smettere. Il mio futuro è nel ciclismo, mi vedo team manager"

Contenuti che potrebbero interessarti

Domenica 26 ottobre il ciclista Elia Viviani ha chiuso con un’ultima vittoria una carriera piena di successi. Come a sigillare il momento, a fine gara Viviani ha tracciato con le braccia una “X”, una croce, idealmente messa alla chiusura di un’avventura sportiva c - facebook.com Vai su Facebook

Sound on! È il momento di emozionarsi #Santiago2025 #Ciclismo #Cycling #Viviani - X Vai su X

Viviani trionfa al Mondiale e dice addio: "Chiudere la carriera in questo modo è meglio di quanto potessi sperare" - Il ciclista veneto conferma il suo ritiro: "Resterò nel moondo del ciclismo, ma sotto un'altra veste" SANTIAGO DEL CILE (Cile) - Come scrive corrieredellosport.it

Elia Viviani: «Mi sono giocato tutta l'adrenalina negli ultimi dieci minuti da atleta. Ho vissuto un finale perfetto, ora dentro di me c'è soltanto felicità» - E oggi, a 36 anni, Elia Viviani è un ex ciclista: «Terminare con un podio sarebbe stato magnifi ... Scrive msn.com

DIRETTA ELIA VIVIANI/ Medaglia d’oro nella gara a eliminazione! L’addio perfetto del Profeta, 26 ottobre 2025 - Diretta Elia Viviani gara a eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista 2025 oggi 26 ottobre streaming video Rai: l’addio del Profeta. Come scrive ilsussidiario.net