Vittorio Umberto Grilli e Alessandro Melzi d’Eril nuovo corso per Mediobanca

Vittorio Umberto Grilli è il nuovo presidente di Mediobanca, Alessandro Melzi d’Eril è invece nominato amministratore delegato. Completano la governance Sandro Panizza vice presidente e Massimo Bertolini segretario del consiglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Mediobanca, comincia una nuova era targata Montepaschi: domani l'assemblea di Piazzetta Cuccia, Vittorio Umberto Grilli e Alessandro Melzi d'Eril verso la nomina rispettivamente a presidente e Ceo dello storico istituto.

Mediobanca, in carica il nuovo cda targato Mps. Grilli presidente e d'Eril ad - "Da oggi iniziamo a scrivere insieme un nuovo capitolo della storia della banca", ha scritto il nuovo ceo presentandosi ai dipendenti

Mediobanca, comincia l'era Montepaschi: domani l'assemblea. Grilli e Melzi d'Erili pronti alla nomina - Banche in focus a Piazza Affari: comincia una nuova era a Piazzetta Cuccia, targata Montepaschi: domani, infatti, si terrà l'assemblea di Mediobanca.

Mediobanca, Mps deposita la lista per il cda: è guidata da Grilli e Melzi d'Eril - Mps ha depositato una lista di dodici nomi per il cda di Mediobanca, con in testa Vittorio Grilli e Alessandro Melzi d'Eril, candidati rispettivamente al ruolo di presidente e amministratore delegato.