Vittorio Umberto Grilli e Alessandro Melzi d’Eril nuovo corso per Mediobanca

Ildenaro.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Umberto Grilli è il nuovo presidente di Mediobanca, Alessandro Melzi d’Eril è invece nominato amministratore delegato. Completano la governance Sandro Panizza vice presidente e Massimo Bertolini segretario del consiglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

